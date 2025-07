Terni, 3 Lug. 2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terni hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 18enne straniero per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari venivano allertati in seguito a movimenti sospetti che si verificavano nei pressi dell’abitazione del giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati. Giunti sul posto e avviata l’attività di osservazione, coglievano il soggetto nell’atto di cedere, dalla finestra del proprio appartamento, della sostanza stupefacente, quantificata in 1 grammo di hashish, ad un altro giovane ternano.

I Carabinieri decidevano quindi di procedere alla perquisizione domiciliare rinvenendo, occultati sopra un armadio in camera da letto, ulteriori 98 grammi della medesima sostanza. L’uomo veniva quindi dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il giorno successivo il Giudice del Tribunale di Terni convalidava l’arresto e il giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari già in atto per altro procedimento.

(14)