Fa parte del Gruppo Stechi come la Luxor Building, che sta seguendo il restauro del Castello Guglielmi sull’Isola Maggiore e la riqualificazione della darsena di Castiglione del Lago

Castiglione del Lago, 03 luglio 2025 – È nato Trasimeno Dreams, il nuovo servizio di noleggio barche sul Lago Trasimeno pensato per chi vuole vivere un’esperienza unica, tra natura, relax e libertà. Presso la darsena di Castiglione del Lago, è presente una flotta composta da nuove imbarcazioni 57S della Trimarchi.

Tra i mezzi a disposizione anche un pezzo esclusivo: la car 500 Off Shore della Fiat, la mitica automobile realizzata in versione nautica e prodotta in versione limitata (500 pezzi). Si tratta di un elegante gioiello, prestante e con tanti optional a bordo, per poter godere una giornata fantastica sul lago. Per informazioni e prenotazioni: info@trasimenodreams.it, 392 452 7651

Trasimeno Dreams fa parte del Gruppo Stechi, facente capo all’ingegnere Francesco Storniolo, in cui è inserito anche Luxor Building, leader nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici storici, che si sta impegnando per la valorizzazione del territorio del lago umbro. Tra gli interventi che sta seguendo c’è il restauro del Castello Guglielmi sull’Isola Maggiore e la riqualificazione della darsena di Castiglione del Lago.

LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO E DELLA DARSENA DI CASTIGLIONE DEL LAGO

A guidare questa trasformazione è l’ingegnere e imprenditore visionario Francesco Storniolo, fondatore di Luxor Building, azienda leader nel restauro conservativo e nella riqualificazione di edifici storici. Attraverso una visione che unisce cultura, turismo esperienziale e valorizzazione paesaggistica, Storniolo si propone di restituire nuova vita a luoghi di grande fascino, trasformandoli in destinazioni d’eccellenza.

Al centro di questa rinascita c’è il restauro del Castello Guglielmi, maestosa struttura ottocentesca sull’Isola Maggiore, rimasta per decenni in stato di abbandono. Grazie a un importante intervento conservativo, il Castello sta tornando al suo antico splendore, con un progetto che ne manterrà intatti il carattere storico e il fascino originario, integrando soluzioni moderne di alto pregio. Una volta ultimato, diventerà una struttura ricettiva esclusiva, con spazi per eventi, arte e cultura, diventando un punto di riferimento per il turismo di qualità sul Lago Trasimeno.

A fare da cornice a questo nuovo impulso di valorizzazione territoriale, si inserisce anche la riqualificazione della darsena di Castiglione del Lago, affidata alla società Trasimeno Dreams, specializzata in servizi nautici e di noleggio imbarcazioni. Qui, innovazione e sostenibilità vanno di pari passo: il nuovo porto turistico sarà gestito tramite un sistema automatizzato smart, con totem interattivi per prenotazioni, noleggio imbarcazioni (con o senza conducente), gestione ormeggi e controllo dei consumi.

La darsena sarà anche un polo accessibile e all’avanguardia: postazioni di ricarica elettrica, escursioni in barca a trazione elettrica, supporti per cicloturisti con rastrelliere, colonnine per manutenzione bici, itinerari con trasbordo per le isole e percorsi inclusivi per persone con disabilità. Ogni dettaglio è pensato per garantire un’esperienza fluida, rispettosa dell’ambiente e attenta ai bisogni di tutti.

A rendere questo progetto ancora più straordinario è la guida georeferenziata integrata nei servizi digitali, capace di accompagnare il turista nella scoperta del territorio con racconti storici e naturalistici, trasformando la navigazione sul lago in un viaggio nella memoria e nella bellezza.

Dai giardini nobiliari dell’Isola Maggiore ai pontili high-tech della Darsena, Francesco Storniolo dimostra che è possibile fare impresa valorizzando la storia e costruendo il futuro. Il Lago Trasimeno si prepara così a diventare un modello nazionale e internazionale di turismo intelligente, sostenibile e di alta qualità. Sito internet: www.luxorbuilding.it

