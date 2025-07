In quattro da Italia, Cuba e Brasile hanno ottenuto il titolo: il polo ternano punto di riferimento internazionale

Terni, 6 lug. 2025 – Si chiamano Amanda Carotti, Janet Ghersi Almarales, Glauto Lisboa Melo Junior e Martina Piccinno e provengono da Italia, Cuba e Brasile i nuovi dottori di ricerca proclamati al Polo scientifico didattico di Terni.

Il titolo, rilasciato dall’Università degli studi di Perugia e dall’Università di Salamanca, è stato conferito loro venerdì 4 luglio a conclusione del corso di Dottorato di ricerca in Diritto dei consumi (37esimo ciclo), coordinato dal professore Lorenzo Mezzasoma dell’ateneo perugino. Con queste nuove quattro proclamazioni arriva a quaranta il numero di dottori di ricerca che si è formato nella città di Terni.

Alla cerimonia, che si è tenuta nella sede ternana del Dipartimento di Economia, sono intervenuti Stefano Brancorsini, delegato del rettore per la sede di Terni e strutture distaccate e direttore del Polo scientifico didattico di Terni, Lorenzo Mezzasoma, coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto dei consumi e vicedirettore del Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori, Eugenio Llamas Pombo dell’Università di Salamanca e presidente di Ivs Civile Salmanticense, José Luis Peréz-Serrabona Gonzalez, decano della Facultad de Derecho dell’Universidad de Granada e rettore del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago di Granada, Carmelo Campagna, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni e presidente di Banca Centro Toscana Umbria, e il professore Vito Rizzo dell’Università degli studi di Perugia.

“Il Dottorato – ha spiegato il professore Mezzasoma –, oltre a rappresentare un’esperienza formativa di eccellenza e a costituire il più alto grado di istruzione previsto nell’ordinamento accademico italiano, vede una consolidata collaborazione con l’Università di Salamanca dove i dottorandi devono soggiornare per almeno dodici mesi e una crescente partecipazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni. Il Dottorato si distingue, pertanto, per il suo carattere internazionale e interdisciplinare”. Sempre più importante, come detto, la collaborazione con gli ordini professionali ternani, e in particolare con quello dei commercialisti, tant’è che sono ben tre le tesi di dottorato che prevedono un periodo di studio e di ricerca presso tale ordine.

“Con grande soddisfazione e orgoglio per tutti noi – ha commentato Carmelo Campagna –, questi studenti eccellenti concludono oggi, con ottimi risultati, un percorso di studio lungo e impegnativo. Questo corso internazionale di dottorato di ricerca conferma Terni come punto di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca in tema di diritto dei consumi. Pertanto, non possiamo che puntare a confermare e rafforzare la collaborazione dell’ordine con l’ateneo”.

Risultati importanti, insomma, per il polo ternano tant’è che il delegato del rettore, Brancorsini, ha spiegato che l’Università degli studi di Perugia, su tale polo. sta portando avanti un lavoro “non solo di stabilizzazione, ma soprattutto di potenziamento e incremento delle attività”.

