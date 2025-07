È stato ricevuto dal Sindaco e ha visitato Foro Romano e Torre del Popolo

Assisi, 9 Lug. 2025 –Il nuovo prefetto di Perugia, Francesco Zito, per la prima volta in visita ufficiale ad Assisi per conoscere più da vicino la città serafica e rafforzare la collaborazione tra enti.

Accolto stamani, nel palazzo comunale, dal sindaco Valter Stoppini, ha visitato la sala operativa della Polizia locale, dove si trova il sistema di monitoraggio delle oltre 130 telecamere di sorveglianza urbana installate sul territorio comunale.

Si è poi recato nella sala del Consiglio Comunale e in quella della Conciliazione, incontrando anche il vicesindaco Veronica Cavallucci, l’assessore Donatella Casciarri, consiglieri comunali, dirigenti e funzionari del Comune, rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel corso della visita, è stato fatto il punto della situazione su alcuni temi legati alla sicurezza. Ringraziando “per la gradita visita e l’attenzione rivolta ad Assisi”, il sindaco ha illustrato a Zito “i grandi eventi e il periodo di afflusso turistico intenso che la città si appresta a vivere nei prossimi mesi”, evidenziando “la necessità di rafforzare il personale delle forze dell’ordine presenti sul territorio, al fine di garantire la giusta sicurezza”.

Il prefetto ha ribadito la collaborazione della Prefettura, quale primo interfaccia dei Comuni verso altri soggetti ed enti istituzionali, al fine di assicurare servizi adeguati ai cittadini e alla comunità. Ha quindi lasciato una dedica sul libro d’onore della città.

La visita è poi proseguita con un tour guidato alla scoperta del ricco patrimonio museale della città, con tappa al Foro Romano con collezione archeologica e alla Torre del Popolo, molto apprezzati da Zito che ha raggiunto anche l’ultimo piano della torre simbolo di Assisi, dove si trova la celebre Campana delle Laudi.

