Incendio domestico durante il quale è rimasta gravemente ustionata ed è ora ricoverata in una struttura specializzata fuori regione

Terni, 9 Lug. 2025 – Una notte di terrore ha scosso via dei Pressio Colonnese, nella zona di Campomicciolo a Terni. Tra martedì e mercoledì, un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento, lasciando dietro di sé fiamme, fumo e dolore.

Una donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è ora ricoverata in una struttura specializzata fuori regione, dove lotta per la vita.

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un tragico incidente domestico: a innescare il rogo sarebbe stata una sigaretta accesa, venuta a contatto con un liquido infiammabile. A lanciare l’allarme sono stati i parenti della vittima, accorsi non appena si sono resi conto di quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi dell’incidente sembra al momento la più probabile.

Nel quartiere, sgomento e solidarietà. I vicini, ancora increduli, raccontano di urla nella notte e di un odore acre nell’aria, difficile da dimenticare.

