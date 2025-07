Perugia, 10 luglio 2025 – L’Università per Stranieri di Perugia lancia “Maria Montessori in dialogo”, un’iniziativa seminariale gratuita e ad accesso libero (senza prenotazione), sorta nell’ambito del CeRiMM – Centro di Ricerca Maria Montessori, e finalizzata ad aprire uno spazio di confronto vivo e partecipato attorno a recenti pubblicazioni sul pensiero montessoriano.

Il CeRiMM rappresenta nel presente l’ideale prosecuzione del Centro Studi Pedagogici fondato da Maria Montessori nel secondo dopoguerra e operativo sino al 1967. A quasi sessant’anni dalla sua chiusura, l’Università per Stranieri di Perugia ne raccoglie la preziosa eredità attraverso un organismo di ricerca dedicato alla figura e al pensiero della pedagogista di Primavalle, con l’intento di sviluppare studi in ambito educativo a partire dalle esperienze di insegnanti di tutto il mondo.

Come sottolineava la stessa Montessori nel discorso inaugurale del 20 luglio 1950 alla Stranieri (oggi conservato presso l’Archivio storico dell’Ateneo): “Il compito della ricerca è quello di non disperdere ciò che è stato scoperto, ma di farne tesoro per generare nuova conoscenza”.

La prima edizione di “Maria Montessori in dialogo”, che si svolgerà online nel mese di luglio, propone tre incontri tra autori di recenti volumi dedicati alla pedagogia montessoriana nella scuola d’infanzia e i più illustri studiosi del settore.

Gli incontri saranno moderati da Cristina Gaggioli, responsabile scientifica del Centro, fresca vincitrice del prestigioso Premio nazionale della Società Italiana di Pedagogia –, secondo un concept informale e dinamico, pensato per favorire il confronto e la partecipazione.

Gli appuntamenti si svolgeranno il 17, 24 e 31 luglio alle ore 17:00 sulla piattaforma Teams.

L’invito è rivolto in particolare a educatori, insegnanti, genitori, formatori, studenti e a tutte le persone interessate al pensiero e all’attualità dell’opera montessoriana.

Il link per accedere agli incontri è disponibile alla pagina: https://www.unistrapg.it/it/maria-montessori-in-dialogo

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Giovedì 17 luglio 2025 – ore 17:00

Floriana Falcinelli (Università di Perugia) presenta il volume

“Maria Montessori una pedagogia per la pace. Percorsi di educazione alla pace a partire dalla scuola dell’infanzia”

Dialoga con Gianluca Amatori (Università Europea di Roma)

Giovedì 24 luglio 2025 – ore 17:00

Barbara Caprara (Università di Modena e Reggio Emilia) presenta il volume

“La natura nel pensiero di Maria Montessori. Educare alla scienza per stimolare l’immaginazione”

Dialoga con Moira Sannipoli (Università di Perugia)

Giovedì 31 luglio 2025 – ore 17:00

Andrea Lupi (Università di Urbino) presenta il volume

“Il nido con il metodo Montessori. Modelli teorici e buone prassi per educatori e professionisti della prima infanzia”

Dialoga con Maria Ranieri (Università di Firenze)

