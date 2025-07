Città di Castello, 10 Lug. 2025 – Lo scorso fine settimana, in concomitanza della Notte Fucsia organizzata nel centro di Città di Castello, il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S., unitamente agli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio specifico volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori in ambito urbano e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale hanno denunciato un uomo, classe 1975, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso di un posto di controllo, infatti, gli agenti hanno notato un veicolo sospetto; hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporre il conducente ad una verifica più approfondita.

Il conducente, però, anziché fermarsi, ha accelerato repentinamente, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

Grazie agli accertamenti effettuati, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo – noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti – che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti hanno inoltre constatato che il veicolo utilizzato era privo di copertura assicurativa e di revisione periodica; per questo motivo il soggetto è stato anche sanzionato amministrativamente secondo le norme previste dal Codice della Strada; il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso del servizio, inoltre, i poliziotti hanno monitorato le principali vie d’accesso della città e le direttrici più trafficate, effettuando diversi posti di controllo e sottoponendo a verifica oltre 100 veicoli e 132 persone, in prossimità di parchi pubblici, stazioni di servizio e luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dell’attività, al fine di rendere il controllo più efficace, gli operatori si sono avvalsi dell’unità cinofila antidroga in dotazione della Polizia Municipale.

I servizi straordinari, programmati dal Commissariato di P.S. e della Polizia Municipale e modulati in base all’analisi dei fenomeni delittuosi, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con il coinvolgimento delle unità cinofile e di personale in abiti civili.

