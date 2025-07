Il premio è nato in collaborazione con Azimut per valorizzare l’innovazione, la sostenibilità e il talento delle imprese umbre

Perugia, 11 Lug. 2025 – Grande successo per la prima edizione del Premio “Progetti e Territorio”, istituito dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria in collaborazione con Azimut Umbria e Marche – Area di Azimut Capital Management spa, realtà globale nell’asset management, wealth management, investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. (Nella foto, Daniele Tonti)

Tre le imprese umbre vincitrici, una per ogni categoria del Premio, che hanno ottenuto il riconoscimento nel suggestivo Castello di Solfagnano durante il tradizionale appuntamento conviviale estivo del Gruppo, cui hanno partecipato oltre 150 imprenditori.

Innovazione, Sostenibilità e Talento: queste le aree tematiche del Premio, che ha visto la candidatura di 33 progetti ed è nato con l’obiettivo di valorizzare e condividere azioni innovative sviluppate da imprese del territorio.

Una Commissione di Valutazione composta dai componenti del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori e una rappresentanza di Azimut Umbria e Marche ha selezionato nove imprese finaliste (tre per categoria), i cui progetti sono stati presentati durante l’evento conclusivo e votati dal pubblico presente alla cerimonia di premiazione in occasione della tradizionale Festa d’estate.

All’iniziativa, introdotta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Daniele Tonti, sono intervenuti l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci, il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, il Presidente della Sezione Territoriale di Perugia Federico Malizia e il Direttore Generale Simone Cascioli, Roberto Martarelli e Antonio Chicca, rispettivamente Executive Manager di Azimut e Amministratore delegato di Azimut Direct.

I VINCITORI.

Per la categoria Innovazione è stata premiata l’azienda Rampini Carlo con il progetto “Energia Rinnovabile e Accumulo Intelligente per una Produzione Sostenibile”, presentato da Caterina Rampini.

Per la categoria Sostenibilità è stata premiata l’azienda Diva International con il progetto “Da Scarto a Valore: ecosistema per una produzione circolare”, presentato da Simone Bellucci.

Per la categoria Talento è stata premiata l’azienda Cancelloni Food Service con il progetto “Premio Volante d’Oro – Valorizzare il talento alla guida”, presentato da Chiara e Tommaso Cancelloni.

Oltre ai vincitori, sono arrivate in finale per la categoria Innovazione le aziende Elektron e Xteam, per la categoria Sostenibilità le aziende Laboratori Effe e Umbra Acque, per la categoria Talento le aziende Generazione T e Randstad Italia.

I premiati hanno ricevuto una targa personalizzata con le motivazioni dell’assegnazione.

“Siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Daniele Tonti – della partecipazione e dell’entusiasmo che questa prima edizione del Premio ha saputo suscitare. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Azimut e pensata dai giovani per i giovani, intende mettere in evidenza la capacità delle imprese umbre di generare un impatto concreto sul territorio, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla valorizzazione dei talenti. Ringraziamo quanti hanno deciso di partecipare con i propri progetti, tutti di assoluto valore, segno tangibile del dinamismo e dell’impegno del tessuto produttivo per lo sviluppo del nostro territorio”.

Esprime grande soddisfazione Roberto Martarelli, Executive Manager di Azimut: “In Azimut abbiamo la forte convinzione che la finanza debba essere al servizio delle imprese, della cultura e del sociale; con il Premio Progetti e Territorio e la collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori vogliamo dimostrare che facendo rete tra Imprese, Associazioni e Finanza si crea un grande valore economico e sociale per i territori. Un grande ringraziamento al GGI per la perfetta organizzazione”.

