Città di Castello, 11 Lug. 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello è intervenuta in località Pistrino, per un incidente stradale avvenuto lungo via Roma.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. I Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre in sicurezza il passeggero di uno dei veicoli, che lamentava dolori a seguito dell’urto.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per le cure del caso.

