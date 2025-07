Viterbo, 11 Lug. 2025 – «Ho capito che non si sarebbe fermato», ha raccontato con voce rotta l’ex compagna, una giovane donna di 25 anni di Viterbo, che nell’estate del 2023 ha trovato il coraggio di denunciare Rudy Guede, già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher.

Oggi, quell’uomo che la giustizia aveva già conosciuto per uno dei casi più oscuri e mediatici degli ultimi vent’anni, torna di nuovo davanti a un giudice. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti e stalking.

La decisione è arrivata giovedì dal giudice per l’udienza preliminare di Viterbo, Rita Cialoni, al termine di una camera di consiglio durata circa un’ora. Guede è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il 4 novembre.

Dietro la freddezza dei codici, ci sono i racconti agghiaccianti di una relazione che per la giovane si è trasformata in un incubo quotidiano. Un amore che, stando alla denuncia, si sarebbe presto tramutato in una spirale di controllo, violenze fisiche, umiliazioni. Dopo la fine della convivenza, il terrore non è finito: «Mi scriveva, mi chiamava in continuazione. Tre volte si è presentato sotto casa senza avvertire», ha confidato la ragazza.

Il 6 dicembre scorso, dopo la denuncia, il tribunale ha imposto a Guede il divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico. Un primo argine al timore, ma non alla paura.

Nel corso delle indagini, il legale della donna ha chiesto e ottenuto un incidente probatorio sullo smartphone della vittima: oltre 100mila file sono stati acquisiti, tra messaggi, vocali e immagini. Alcune foto mostrano lividi: per lei, sono la prova dei maltrattamenti. Per lui, una verità distorta.

Guede, 38 anni, si è sempre dichiarato innocente. Parla di una relazione “ambigua”, fatta di contatti reciproci anche dopo la rottura. Racconta di essersi solo preoccupato per l’ex, anche quando — secondo la sua versione — l’aveva raggiunta dopo un incidente a cavallo per farle la spesa.

Ma le accuse, questa volta, non si limitano a parole. La donna ha deciso di costituirsi parte civile. E Guede, già condannato per concorso nell’omicidio di Meredith Kercher e scarcerato dopo 16 anni, si trova ora a dover rispondere di nuove e gravi imputazioni.

Il passato torna a bussare. E il tribunale dovrà stabilire se questa è un’altra ombra nella lunga scia della sua storia.

