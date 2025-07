Gualdo Cattaneo, 11 Lug. 2025 – Un silenzio irreale ha avvolto la strada provinciale di San Terenziano nel primo pomeriggio di oggi, dove la vita di Milena Biondini, 55 anni, si è spezzata in un tragico istante.

Un impatto violentissimo, un frontale contro un furgone che arrivava dalla direzione opposta. Poi le sirene, la corsa contro il tempo, la speranza appesa a un filo sottile.

Milena è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Perugia a bordo dell’elisoccorso “Nicchio” della sanità umbra, alzatosi in volo dall’aeroporto di Foligno. I soccorsi sono scattati con rapidità, una vera e propria task-force medica ha tentato l’impossibile per strapparla alla morte. Ma i traumi e le fratture riportate erano troppo gravi: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Illesi, anche se sotto choc, il conducente e il passeggero del furgone, trasportati a loro volta in ospedale per accertamenti.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Todi, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco per ricostruire la dinamica. In quel tratto di strada, oggi, il destino ha presentato il suo conto più amaro. E un’intera comunità piange la scomparsa di una donna strappata troppo presto alla vita.

