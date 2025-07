Perugia, 12 Lug. 2025 – Nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha incontrato, presso il Borgo Lago, in località Faldo a Montone, una trentina di giovani, tutti di un’età compresa fra i 10 e i 16 anni, che hanno aderito al progetto della Protezione Civile denominato “Anch’io sono la Protezione Civile”, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori della “cittadinanza attiva”.

L’iniziativa ha avuto anche l’obbiettivo di avvicinare i giovani al mondo della legalità e della sicurezza, attraverso il confronto diretto e coinvolgente dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Città di Castello che hanno spiegato loro il ruolo della Polizia nella società e l’importanza del rispetto delle regole.

Gli agenti hanno anche illustrato i comportamenti da attuare in situazioni di pericolo; inoltre sono stati affrontati temi focali come il bullismo e cyberbullismo: come riconoscerli e come difendersi.

L’attività di formazione e sensibilizzazione che la Polizia di Stato attua senza soluzione di continuità nei confronti di determinati fenomeni si concretizza anche con la responsabilizzazione dei ragazzi sull’uso corretto delle parole e dei comportamenti nel rispetto della legge.

