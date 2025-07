L’appuntamento con Simone Gubbiotti a Campello sul Clitunno

Campello sul Clitunno, 12 Lug. 2025 – Pronto al via Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma, che da luglio a settembre toccherà 24 città umbre – delle quali cinque per la prima volta tra le fila della kermesse – che si trasformeranno in un teatro di eventi che spazieranno dalla musica al teatro, dalla letteratura al gaming per grandi e piccini, senza dimenticare importanti momenti di riflessione, offrendo così un’esperienza culturale immersiva e sostenibile. (Nella foto, Simone Gubbiotti)

Si inizia stasera (12 luglio) alle 18 al Tempietto sul Clitunno con le note di “Underdogs”, progetto di Simone Gubbiotti – appuntamento Suoni Controvento Slow realizzato in collaborazione con Jazz Around – chitarrista e compositore italiano molto attivo in Europa, Stati Uniti e Sud America. Proveniente dallo sport professionistico (atletica e in particolare calcio col A.C. Milan), dopo un brutto infortunio al ginocchio, decide di intraprendere la carriera nella musica suonando e registrando con Peter Erskine, Darek Oles, Joe La Barbera, Adam Nussbaum, Sid Jacobs, Joe Diorio, Jay Anderson, Joe Bagg, Fabio Zeppetella, Enrico Pieranunzi, Massimo Manzi e molti altri.

Ingresso libero

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento Slow è stato realizzato con il sostegno dei Fondi per il Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.– Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali”.

Programma dettagliato sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com

(4)