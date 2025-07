Primi nella 10 km: Lorenzo Armillei e Marcella Municchi. Nella 20 km: Giulio Nulli e Sara Cortona

Guldo Tadino, 13 Lug. 2025 – La festa in montagna dell’Atletica Taino ha retto nonostante il maltempo, con un forte acquazzone che ha bagnato la Valsorda a metà mattinata. (Nella foto, Podio assoluto femminile 10km)

Il meteo avverso non ha comunque frenato la partecipazione alle due gare in montagna ed alla camminata ecologica che hanno fatto registrare circa 250 presenze, a premiare la macchina organizzativa degli atleti di casa, capitanati dal presidente Mario Procacci.

La 18° edizione della “Tra i monti de Gualdo”, 10 km (D+500), è stata vinta da Lorenzo Armillei del Titans Team Nocera Umbra con il tempo di 42:55 (media 4:17 min/km), seguito da Alessandro Mezzetti della Grifo Runners Perugia (43:46) e Filippo Buoncompagni della Pietralunga Runners (44:25), vincitore della scorsa edizione.

La vittoria nella classifica generale femminile è andata a Marcella Municchi della Track&Field Master con il tempo di 53:04 (media 5:18 min/km), che ha preceduto Maria Rossi (Runcard, 53:17) e Benedetta Caporicci (Molon Labe, 53:35).

La 5° edizione del “Valsorda Trail” – 3° Memorial Antonio Fabi ha sorriso ai colori biancorossi con due atleti gualdesi sul podio, preceduti da un grande Giulio Nulli della Atletica Winner Foligno che ha tagliato per primo il traguardo con l’ottimo tempo di 01:38:36. Secondo Cristian Calzuola dell’Atletica Taino, vincitore lo scorso anno, che con 01:39:54 ha migliorato la sua prestazione della scorsa edizione di oltre due minuti. Terza piazza per Gianluca Temperelli, Runcard con 01:40:41.

Prima tra le donne Sara Cortona della Atletica Il Colle con 02:04:39, seguita da Gioia Chiodi (Space Running, 02:07:29) e Lorena Fiastra (Tx Fitness, 02:12:38).

I due vincitori del “Valsorda Trail” sono stati premiati dai familiari del compianto Antonio Fabi, tra i promotori di questa gara, con due bellissimi piatti in ceramica artistica a riflesso, oro e rubino della tradizione gualdese, mentre gli altri vincitori sono stati premiati dal presidente dell’Atletica Taino Mario Procacci e dall’assessore del Comune di Gualdo Tadino Jada Commodi.

Tra le società con più partecipanti premiate la Pietralunga Runners, prima classificata, poi seconda Assisi Runners, terze a parimerito Gubbio Runners e Atletica Il Colle.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un pacco gara contenente una bottiglia da 0,75 l di Birra Artigianale Flea, accompagnata da un bicchiere Flea, mentre per il ristoro finale, nonostante il meteo, non è mancato l’attesissimo appuntamento della barbozza alla brace, grande protagonista di questa festa in montagna.

Dopo i dovuti ringraziamenti all’amministrazione comunale, all’Unitalsi, ai main sponsor Motus, Fazi Carni e Birra Flea e a tutti gli altri che sostengono la manifestazione, oltre che a tutti i tesserati biancorossi ed ai loro familiari, il presidente Procacci ha rinnovato l’invito alla 2° edizione della Stra-Rigali, nuova gara podistica cittadina che si terrà nella frazione di Rigali mercoledì 16 luglio alle 19, con un percorso pianeggiante di 7 km, in occasione della Sagra della Caramella Tartufata e della Corsa con la Botte.

