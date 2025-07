Con il successo straordinario dello spettacolo della Compagnia “Il Posto” Bastia si riscopre palcoscenico culturale di alto livello

Bastia Umbra, 13 Lug. 2025 – Una serata da ricordare quella di sabato 12 luglio, a Bastia Umbra, che ha visto il Conservone (Torre dell’Acqua) trasformarsi in un’imponente scenografia verticale per ospitare la spettacolare performance della Compagnia “Il Posto”, prima compagnia in Italia specializzata in performance site-specific.

L’evento, promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra nell’ambito del programma di Bastia Aria d’Estate 2025, è stato accolto da un foltissimo pubblico che ha riempito l’area della Rotonda e di Viale Umbria per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, capace di coniugare arte, danza e architettura urbana, permettendoci di osservare con occhi diversi uno dei principali simboli della città.

A dare il benvenuto al pubblico e alla compagnia sono stati il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, l’Assessore alla Cultura Paolo Ansideri e la Responsabile del Settore Cultura Giusy Anatra, che hanno presentato gli artisti ed espresso il ringraziamento dell’Amministrazione e della città per aver portato a Bastia uno spettacolo di tale prestigio e intensità visiva ed emotiva. Un ringraziamento sentito è andato anche al numerosissimo pubblico presente, testimonianza concreta della crescente partecipazione della cittadinanza agli eventi culturali promossi dall’Amministrazione.

La performance ha incantato il pubblico con una coreografia sospesa sul Conservone, accompagnata da suggestive luci sceniche, proiezioni visive e da un accompagnamento musicale dal vivo che ha scandito i movimenti dei danzatori, trasformando l’intero spazio urbano in un teatro a cielo aperto.

