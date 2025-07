ASCOLI PICENO, 13 lug. 2025 – – Luca Innocenzi ha calato ieri sera l’ennesimo asso nella Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, portando il rione di Porta Solestà alla vittoria con una prestazione da manuale.

Il cavaliere folignate, Re della giostra nottirna di giugno scorso a Foligmno, è stato impeccabile sin dal primo ingresso in pista, ha dominato la scena lasciando dietro tutti gli avversari. Esulta il sestiere gialloblù: è il 37° Palio della loro storia, il 19° trionfo personale per il “cannibale” della lancia.

La prima tornata regala subito emozioni: Tommaso Finestra (a Foligno veste i colori del rione Spada) compie due veri e propri miracoli sulla Curva del Cassero, rischiando la caduta con il suo In The Woods ma riuscendo a restare in sella. Ottima la prova anche di Lorenzo Melosso (rione Croce Bianca a Foligno), che infila tre centri precisi.

Ma è Luca Innocenzi a fare la differenza: bersagli perfetti, ritmo indiavolato e una cavalla al debutto che vola sulla pista. Chiude in 51.1 e firma la vittoria nella Giostra dedicata alla Madonna della Pace.

Giornata no invece per Mattia Zannori (secondo a Foligno a giugno con Ammanniti): Trentino non risponde al meglio e al Moro arrivano solo un 80 e un 60. Sorte analoga per il giovane Davide Dimarti (rione Badia a Foligno), accolto dai fischi del pubblico solestante e penalizzato da un bersaglio da 80.

Buone sensazioni, infine, per Adalberto Rauco (debuttante per La Mora a Foligno a giugno): qualche brivido nella prima curva del Carmine, poi un assalto preciso che lascia ben sperare per il futuro.

