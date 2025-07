Muore il neonato nonostante i tentavi dei modici di salvarlo con il parto cesareo

Terni, 13 lug. 2025 – Un silenzio irreale ha avvolto via Sardegna, nel quartiere di Borgo Bovio, questa mattina poco dopo le 8. Era un silenzio rotto solo dalle sirene e dallo sgomento.

Una donna di 31 anni, al nono mese di gravidanza, si è lanciata – o è precipitata – dalla finestra della sua abitazione al secondo piano. Un gesto disperato, forse un grido soffocato nel silenzio di un dolore che covava da tempo.

A notare la scena, alcuni residenti increduli, che hanno subito allertato i soccorsi. L’arrivo dell’ambulanza è stato immediato, la corsa al pronto soccorso una lotta contro il tempo. La donna, di origine albanese ma da anni residente nella Conca ternana, è stata trasportata in codice rosso. I medici hanno deciso per un parto cesareo d’urgenza nel tentativo disperato di salvare il bambino che portava in grembo.

Ma il piccolo, venuto alla luce troppo presto e in condizioni drammatiche, non ce l’ha fatta. È morto poco dopo, lasciando un vuoto incolmabile e una comunità scossa.

La donna ora è ricoverata, affidata alle cure dei sanitari e al sostegno della madre, che le è accanto. Sotto shock, lotta per riprendersi da un evento che segnerà per sempre la sua esistenza. Si indaga per ricostruire quanto accaduto. La polizia sta passando al vaglio ogni elemento: la pista più accreditata, al momento, è quella di un tentativo di suicidio.

La 31enne avrebbe un compagno e, secondo quanto emerso, sarebbe stata seguita dai servizi psichiatrici dell’Usl. Gli inquirenti stanno verificando il contesto familiare e le eventuali presenze in casa al momento della tragedia.

Una mattina come tante si è trasformata in un incubo. Resta il dolore, muto e insopportabile, di una giovane donna e di una vita spezzata ancor prima di cominciare. (Foto di repertorio)

