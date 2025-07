Il Sindaco: “Sollievo e gratitudine a forze dell’ordine e volontari”

Assisi, 14 Lug. 2025 – Sono stati due agenti della Polizia locale di Assisi a ritrovare la donna di 73 anni che, ieri pomeriggio, si era allontana da casa, in una zona montana del territorio assisano, senza più rientrare, facendo così scattare l’allarme e le ricerche.

La signora è in buone condizioni di salute ed è stata avvistata stamattina intorno alle 11.50, a circa un paio di chilometri da casa, dopo ore di perlustrazione, che hanno impegnato Vigili del Fuoco, Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione civile regionale, Protezione civile comunale, oltre a numerosi volontari e abitanti del posto. Hanno coadiuvato le ricerche anche Soccorso alpino e Associazione Nazionale Carabinieri e sono stati attivati anche un drone e un elicottero.

I due agenti di Polizia locale, Edoardo Ascione e Filippo Palomba, l’hanno individuata nell’area di Santa Maria di Lignano, nei pressi di un casolare in ristrutturazione, in una zona piuttosto isolata, a cui si accede a piedi tramite una strada sterrata. Eseguendo le disposizioni del posto di coordinamento avanzato dei Vigili del Fuoco, hanno battuto il luogo per diverso tempo, finché non si sono accorti della presenza della donna che giaceva a terra confusa e provata. L’hanno quindi portata in salvo, insieme ai vari soccorritori intervenuti. Probabilmente si era allontanata troppo da casa, perdendo l’orientamento.

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha espresso “grande sollievo, soddisfazione e gratitudine per il rapido ritrovamento della donna e il lieto fine, dopo ore di apprensione di un’intera comunità”.

Il primo cittadino ha quindi ringraziato “tutte le forze dell’ordine, i volontari e i cittadini che hanno contribuito alle ricerche, avvenute anche in condizioni avverse per la pioggia”, sottolineando il “grande lavoro di squadra” ed esprimendo un “plauso particolare alla Polizia locale di Assisi, sempre in prima linea sul territorio: questo e altri episodi importanti verranno adeguatamente ricordati, in occasione della annuale festa della Polizia locale”.

