Magione, 14 Lug. 2025 – I Carabinieri della Stazione di Magione hanno arrestato in flagranza del reato un 23enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane mentre si trovava alla guida di un’autovettura a noleggio in località Torricella del comune di Magione.

La circostanza inusuale ha spinto i Carabinieri ad operare un’accurata perquisizione veicolare e personale, all’esito della quale hanno rinvenuto e sequestrato 9 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di poco inferiore ai 7 g, un telefono cellulare e 285 euro in contanti, ritenuti costituire presumibilmente il provento dell’attività di spaccio.

Dopo essere stato condotto in caserma per ulteriori approfondimenti, in particolare sulla sua regolarità sul suolo nazionale, i militari hanno dichiarato in stato di arresto il 23enne, per l’ipotesi delittuosa anzidetta e, al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia, in attesa del rito “direttissimo”.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del locale Tribunale, che ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di ritorno nella provincia di Perugia, concedendo il nulla osta all’espulsione.

