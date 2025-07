Oggi a Perugia, presso la Sala Polivalente della Camera di Commercio dell’Umbria, imprese e territori a confronto con il Commissario Castelli, la presidente Proietti e il presidente Mencaroni

Perugia, 15 Lug. 2025 – Un nuovo patto tra istituzioni, imprese e comunità per rilanciare le aree dell’Umbria ferite dai terremoti del 2009 e del 2016.

È questo lo spirito dell’incontro pubblico in programma oggi, martedì 15 luglio alle ore 10.00, presso la Sala Polivalente della Camera di Commercio dell’Umbria a Perugia. Un appuntamento che mette al centro turismo, cultura, sport e inclusione come leve per lo sviluppo, la coesione sociale e la rigenerazione territoriale.

L’iniziativa rientra nel Programma Unitario di intervento per le aree colpite dal sisma e rappresenta un momento chiave di confronto tra istituzioni regionali e locali, sistema imprenditoriale e attori socioeconomici del territorio.

Ad aprire i lavori, dopo la registrazione dei partecipanti (a partire dalle 9.45), saranno i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e del sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, testimone diretto delle sfide e delle potenzialità dei territori montani.

Cuore della mattinata sarà l’intervento del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, previsto alle ore 10.45. Castelli illustrerà lo stato delle linee di intervento in atto, con un focus su investimenti, progettualità territoriali e priorità strategiche. A seguire, Claudio Cipollini di Unioncamere metterà sul tavolo le prospettive future, anche alla luce dei percorsi già avviati tra pubblico e privato.

Alle 11.30 spazio ai dati con Fabio Di Sebastiano dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, che presenterà uno studio sulla georeferenziazione dei progetti attivi tra Perugia e Terni. Un’analisi utile per misurare l’impatto concreto degli interventi e orientare le prossime azioni.

Nella seconda parte della mattinata saranno protagoniste le testimonianze dirette: quelle dei Comuni, delle imprese e degli enti locali coinvolti. Un momento aperto anche agli interventi dalla platea, per condividere esperienze, criticità e buone pratiche.

Chiuderanno la giornata i tavoli di lavoro coordinati da Claudio Cipollini e Valeria Giancola di Unioncamere, pensati come spazi di networking operativo: un’opportunità per costruire alleanze tra pubblico e privato, promuovere progettualità trasversali e sviluppare sinergie utili allo sviluppo.

L’incontro, promosso nell’ambito del progetto Next Appennino, si propone come un laboratorio permanente di idee e visioni. Un momento per ripartire dal basso, intrecciando memoria e futuro, competenze e passione. Perché la vera ricostruzione, come ricordano spesso gli amministratori locali, “non riguarda solo i muri: riguarda le persone, le relazioni, le possibilità di restare e tornare a vivere nei nostri territori”.

