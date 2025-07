Beccato dalle immagini del sistema di videosorveglianza

Perugia, 16 luglio 2025 – seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un esercizio commerciale per una segnalazione di furto, a seguito del quale ha denunciato per il reato di furto aggravato un cittadino straniero, 30enne, ex dipendente del locale, colto in flagranza dai titolari.

Sono stati i proprietari dell’attività che, avendo notato l’ingresso dell’uomo all’interno del locale, hanno deciso di seguirne i movimenti. Lo stesso, infatti, dopo essersi diretto verso i servizi igienici con fare sospetto, ha tentato di allontanarsi velocemente. È stato in quel momento che i titolari lo hanno bloccato e, temendo un furto, hanno chiamato la Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, hanno constatato che il 30enne, dopo essersi avvicinato ad un armadietto, ha asportato un borsello con all’interno l’incasso della serata.

A quel punto, i poliziotti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, è stato trovato in possesso di banconote di vario taglio.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, il denaro, invece, è stato restituito ai legittimi proprietari.

