Denunciato un altro minorenne e un 19enne che, alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi frettolosamente

Gubbio, 16 Lug. 2025 – Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, condotta nell’ambito del potenziamento dei servizi di contrasto al traffico di stupefacenti nel territorio eugubino, ha portato all’arresto di un 17enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato durante un controllo dei militari dell’Aliquota Radiomobile, nel corso del quale sono stati fermati due giovani, un minorenne eugubino del luogo e un 19enne che alla vista dei militari hanno cercato di allontanarsi frettolosamente.

Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri ad approfondire la verifica, trovando in possesso dei due circa 6 g di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare, nell’abitazione del 17enne, altri 40 g della medesima sostanza, 20 g di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il minorenne, in forza di così rilevanti elementi probatori, è stato arrestato e trasferito all’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, a disposizione della Procura per i Minorenni di Perugia, mentre il 19enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi delittuosa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con la rete locale di smercio.

