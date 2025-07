Taglio del nastro per il marciapiede con vista sul lago. “Realizzato con cura e attenzione del dettaglio”

Paciano, 16 luglio ‘25 – Taglio del nastro per un nuovo punto panoramico a Paciano. Un marciapiede con vista sul lago Trasimeno che parte dal parcheggio del cimitero per arrivare fino all’ultimo tratto già realizzato e che conduce al centro storico del paese.

L’inaugurazione del belvedere è avvenuta nei giorni scorsi. Presenti il sindaco Luca Dini, l’ex primo cittadino Riccardo Bardelli, in quanto protagonista della fase progettuale ed iniziale della posa in opera, Massimo Banella, consigliere delegato ai lavori pubblici, la giunta comunale, consiglieri comunali, i progettisti, l’azienda costruttrice, il RUP del Comune di Paciano ed il parroco Don Amaresh che ha provveduto alla benedizione.

Il marciapiede in questione costeggia la strada provinciale e attraverso due punti terrazzati permette una sosta con panchina, per riposarsi e per godere del panorama verso il lago Trasimeno.

Ma tutta l’area è stata oggetto di sistemazione. Oltre al marciapiede, il Comune di Paciano ha implementato un impianto di illuminazione a led, allargato e sistemato il parcheggio antistante il cimitero, creato un muro di contenimento in pietra, sistemata la segnaletica orizzontale e abbellita la recinzione corrimano con simboli rappresentanti il borgo e l’ulivo.

“Un progetto realizzato con la collaborazione di tutti e che ha portato ad un bellissimo risultato visivo, attraverso una cura e attenzione del dettaglio”, ha sottolineato Banella.

Mentre l’ex Sindaco Riccardo Bardelli ha ripercorso la progettazione di questa opera sottolineando le varie fasi che hanno permesso il reperimento dei fondi necessari. “Grazie ad un progetto ministeriale e poi inserito anche all’interno del PNRR, ci è stato possibile reperire i 320.000 Euro necessari per la realizzazione dell’opera”, ha sottolineato Bardelli.

“Condividiamo un momento inaugurale che delinea anche un metodo di compartecipazione nella gestione della cosa pubblica. Infatti colgo l’occasione per ringraziare anche i privati cittadini che hanno messo a disposizione una porzione di terreno ed il CSA (Centro Sociale Anziani) che ci aiuta nella sistemazione delle aiuole antistanti l’ingresso del cimitero”, ha chiosato il sindaco Dini.

