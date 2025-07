Perugia, 16 luglio 2025 – Nell’ambito del progetto Polis, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni, 23 sindaci della provincia di Perugia hanno ricevuto una pergamena celebrativa come simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa.

Le amministrazioni da loro guidate sono state tra le prime ad aver accolto il progetto Polis e Poste Italiane ha sottolineato la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza nel percorso di trasformazione dell’ufficio postale in sportello unico di prossimità.

Il comune di Valtopina è uno tra i comuni ad aver ricevuto la pergamena e questa la testimonianza del Sindaco Gabriele Coccia. “Il Comune di Valtopina è orgoglioso di essere tra i beneficiari del Progetto Polis promosso da Poste Italiane. L’intera cittadinanza ha accolto con entusiasmo e gratitudine le innovazioni introdotte presso il nostro ufficio postale, a partire dall’attesissima installazione del Postamat: un servizio atteso da tempo, oggi finalmente realtà.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Poste Italiane per il rilevante impegno, sia economico che organizzativo, che ha reso possibile questo importante investimento. Il Progetto Polis rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i piccoli comuni, restituendo agli uffici postali un ruolo centrale nella vita sociale e nell’erogazione di servizi essenziali per le comunità locali. Ricevere da Poste Italiane una pergamena celebrativa dell’iniziativa è un ulteriore gesto di stima e collaborazione tra istituzioni, che rafforza i legami e conferma la volontà condivisa di lavorare insieme per il bene dei territori”.

