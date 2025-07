Terni, 16 Lug. 2025 – Nella serata di domenica scorsa i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto due ragazze minorenni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione in concorso.

I militari, dopo aver fermato in centro un 18enne ternano che aveva appena acquistato due grammi di hashish da una delle due, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa delle giovani.

L’esito dell’attività è stato sorprendente per quantitativo e tipologia di sostanze rinvenute, atteso che le ragazze detenevano in abitazione 310 grammi di hashish, circa 7 grammi di marijuana, n. 19 dosi di ketamina del peso complessivo di poco più di 7 grammi e n. 5 bustine di MDMA, oltre a n. 3 bilancini elettronici, n. 3 coltelli per tagliere la droga e diverso materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro unitamente alla somma in contanti di 660,00 € in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le due minori sono state così tratte in arresto ed associate presso l’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto l’affidamento di entrambe ad una comunità. Le giovani sono anche indagate del reato di ricettazione poiché, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati i documenti di cinque ragazzi ternani che ne avevano denunciato lo smarrimento, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Il 18enne fermato con la dose di hashish è stato invece segnalato alla Prefettura-Utg di Terni in qualità di assuntore.

