Martedì 22 luglio 2025 alle 11 a L’Aquila, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio

ASSISI, 17 Lug. 2025 – Si terrà alle ore 11 di martedì 22 luglio 2025 a L’Aquila, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni del 3 e 4 ottobre per la festa di San Francesco patrono d’Italia.

A ventuno anni di distanza dall’ultima partecipazione, nel 2004, l’Abruzzo è la regione che nel 2025 offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi, sulla tomba di San Francesco. L’evento, che si ripete ogni anno con la partecipazione di una diversa regione italiana, coinvolge l’intera popolazione, con le sue istituzioni civili e religiose.

Alla conferenza stampa prenderanno parte mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolita de L’Aquila; mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva e coordinatore del Comitato organizzatore interdiocesano della CEAM; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila e Presidente di ANCI Abruzzo; Valter Stoppini, Sindaco di Assisi; fra Massimo Travascio, OFM, Custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola; fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi; don Antonio Borgo, Vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

