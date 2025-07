Perugia, 17 Lug. 2025 – I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno arrestato un 47enne, di origini brasiliane, residente a Perugia, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di evasione.

Il provvedimento è scattato dopo che il soggetto, allontanatosi dal proprio domicilio, ove era sottoposto agli arresti domiciliari, è incorso in un incidente stradale a bordo del proprio ciclomotore, per cui è stato assistito dal personale sanitario del “servizio 118” e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia”, ove lo hanno rintracciato i militari.

Nel corso di ulteriori accertamenti, a suo carico, sono emerse altre denunce all’Autorità Giudiziaria per pregresse violazioni al regime detentivo degli arresti domiciliari negli ultimi 5 mesi, per cui, dimesso dal nosocomio, l’uomo è stato accompagnato in Caserma e dichiarato in stato di arresto.

È stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito “direttissimo”, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato nel senso.

Al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Perugia ha disposto nei confronti del 47enne la revoca degli arresti domiciliari e il contestuale ripristino della misura detentiva in carcere, ove l’interessato è stato condotto dai Carabinieri.

