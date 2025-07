L’uomo deve scontare la pena di un anno, due mesi e sedici giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti

Foligno, 18 Lug. 2025 – Stamattina gli uomini del Commissariato di P.S. di Foligno hanno rintracciato e tratto in arresto, nel cuore del centro storico, un 39enne tunisino, già noto alla Polizia in ragione dei suoi numerosi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti erano da diversi giorni impegnati nelle sue ricerche, consapevoli del fatto che l’uomo, privo di fissa dimora, si era reso irreperibile subito dopo aver appreso di essere destinatario di una sentenza definitiva di condanna, per effetto della quale avrebbe dovuto scontare una pena pari ad un anno, due mesi e sedici giorni di reclusione.

Ancora una volta, il reato contestato al nordafricano era quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina. Localizzato finalmente in centro, il 39enne, alla vista degli Agenti, ha inizialmente tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato e non ha quindi potuto evitare la cattura.

I poliziotti lo hanno pertanto condotto in Commissariato, da dove poi, una volta redatti gli atti di rito, il tunisino è stato tradotto in carcere a Spoleto in esecuzione della suddetta sentenza definitiva di condanna.

