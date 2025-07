Perugia, 19 Lug. 2025 – Dalle ore 14:00 circa di oggi è in corso un incendio interfaccia in località San Martino in Colle, nel comune di Perugia.

Sul posto due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Perugia con il supporto della squadra AIB sempre di Perugia (Antincendio Boschivo), una squadra del distaccamento cittadino di Corso Cavour e l’elicottero “Drago” del reparto volo dei Vigili del fuoco proveniente da Arezzo.

Nel frattempo, si è verificato anche un incidente stradale lungo la principale arteria di collegamento della zona: quattro autovetture sono rimaste coinvolte, abbandonate dai rispettivi conducenti per timore che le fiamme potessero raggiungere i veicoli.

Sul posto anche elicottero Eriksson con capienza d’acqua di 10.000 litri della flotta nazionale VVF.

Sono giunti in supporto anche i Vigili del fuoco volontari del distaccamento Castiglion del Lago e un’autobotte dal distaccamento di Foligno.

