Terni, 19 Lug. 2025 – A seguito di articolati accertamenti ed intensa attività investigativa espletata dal personale di questa Squadra Mobile, in Terni, lo stesso personale rintracciava e arrestava una cittadina romena, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione a seguito di condanna alla reclusione di anni 6 e mesi 4 per tratta di minori e sfruttamento della prostituzione.

Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d’Appello di Perugia a seguito del riconoscimento della sentenza di condanna definitiva emessa dal Tribunale Rumeno

Dopo le formalità di rito, la precitata straniera, in stato di arresto, è stata associata presso la Casa Circondariale di Perugia.

La donna, residente da tempo in questo centro, era stata già arrestata lo scorso ottobre, sempre dalla Squadra Mobile di Terni, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso per gli stessi fatti.

(7)