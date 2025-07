Foligno, 21 Lug. 2025 – E’ di di Luciano Giannantonio, il corpo senza vita trovato nei vigneti di Torre di Montefalco.

L’anziano si era allontanato ieri in tarda mattina in sella alla sua bicicletta dall’abitazione di via Gramsci per fare una passeggiata in sella alla sua bici verso Torre di Montefalco.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso “la più sincera gratitudine alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alle squadre di ricerca ed ai volontari che hanno partecipato con dedizione e spirito di servizio alle ricerche di Luciano Giannantonio, purtroppo ritrovato senza vita. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze”.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotte dai Carabinieri della stazione di Montefalco.

(2)