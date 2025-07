Perugia, 21 luglio 2025 – Con l’arrivo dell’estate e le partenze per le vacanze, solitamente, soprattutto in città, si registra un aumento dei furti, per questo motivo la Polizia di Stato di Perugia rilancia la campagna informativa finalizzata a sensibilizzare i cittadini alla prevenzione dei furti in abitazione.

Ogni anno, infatti, migliaia di italiani lasciano le proprie abitazioni incustodite per periodi anche prolungati, rendendole potenziali bersagli di furti. È quindi fondamentale adottare alcuni semplici accorgimenti prima della partenza, come:

chiudere accuratamente porte e finestre;

– evitare di diffondere sui social network informazioni relative a date e luoghi delle vacanze;

– chiedere a un vicino di fiducia di ritirare la posta o controllare periodicamente l’abitazione;

-valutare l’installazione di allarmi e sistemi di videosorveglianza, accortezza che può contribuire in modo decisivo a scoraggiare eventuali intrusioni.

– se hai oggetti di valore che devi lasciare in casa fotografali: in caso di furto ne faciliterai la ricerca;

– se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrare. Potresti scatenare una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Non fare azioni avventate e telefona subito all’ 1 1 2 Numero Unico di Emergenza Europeo;

– È meglio non tenere in casagrosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore;

La Questura di Perugia invita tutti i cittadini a prestare attenzione a questi accorgimenti e augura a tutti i cittadini delle serene e sicure vacanze.

