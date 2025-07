Alla presenza della Presidente Proietti, del Prefetto e del Questore di Perugia, è stato fatto il punto anche sull’eventuale gestione dell’emergenza nei Campi Flegrei

Foligno, 21 luglio 2025 – Giornata particolarmente significativa quella di oggi al Centro regionale della Protezione Civile di Foligno, che ha visto la visita del Prefetto di Perugia Francesco Zito, del Questore di Perugia, Dario Sallustio, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Sergio Molinari e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, Carlo Tomassini.

Ad accoglierli è stata la presidente della Regione, Stefania Proietti, insieme alla responsabile del Centro Stefania Tibaldi, al direttore regionale Gianluca Paggi e al dirigente dell’Ufficio speciale Ricostruzione Gianluca Fagotti.

“La visita di oggi – ha dichiarato la presidente Proietti – rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e per un confronto sulle attività e sulle strategie di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio. Abbiamo colto l’occasione per fare il punto della situazione della ricostruzione a Norcia, dove il 30 ottobre sarà riaperta al pubblico la Basilica di San Benedetto, con i dati che ha potuto presentare il nostro Ufficio speciale ricostruzione, e sull’evoluzione della attività sismica ai Campi Flegrei.

Ricordo come la nostra regione abbia dato la propria disponibilità, in caso di necessità, ad accogliere cittadini di Bacoli, nell’ambito di un gemellaggio che sentiamo doveroso come Regione da sempre vocata all’accoglienza e alla solidarietà, forte dell’esperienza maturata durante i terremoti del 1997 e 2016”.

Accompagnate dai responsabili del centro, le autorità presenti hanno visitato ogni area operativa e funzionale del centro, inclusa la sala operativa – cuore pulsante delle attività – ed è stato illustrato loro come la struttura, tra le più sicure a livello nazionale, garantisca la piena efficacia delle operazioni di gestione delle emergenze.

Passando in rassegna i mezzi a disposizione e le dotazioni presenti è stato poi spiegato anche come, nel giro di 36–48 ore, dal Centro regionale di Foligno possa essere trasportata e resa operativa sul luogo colpito dalla calamità naturale una tendopoli capace di ospitare 250 persone con le cucine e tutte le strutture necessarie per ospitare anche per alcuni mesi tale numero di persone.

Centro che anche in condizioni non emergenziali è costantemente attivo, 24 ore su 24, per monitorare e supportare il territorio nel caso di allerte meteo, anche solo gialle ma potenzialmente rischiose, come quella che ha colpito recentemente il Trasimeno.

“Un elemento di straordinario valore – ha voluto sottolineare ancora la presidente Proietti – è rappresentato dal volontariato: più di 4.000 persone, coordinate dai gruppi comunali, operano in tutta la regione. Sono cittadini e cittadine formati, pronti a intervenire in ogni tipo di emergenza e a svolgere un ruolo prezioso nella prevenzione.

Il sistema regionale di Protezione Civile si regge anche su questa solida rete di solidarietà, resa ancora più efficace grazie alla collaborazione con l’Anci e con le amministrazioni comunali, per una Protezione Civile che non si attiva solo nell’emergenza, ma ogni giorno, tutto l’anno”.

Dal canto suo il Prefetto Zito ha fatto i complimenti ai responsabili del centro ed ai volontari che ha potuto incontrare al termine della visita, mentre in sede di presentazione delle attività svolte ha rivolto diverse domande su come Prefettura e Protezione Civile possano proficuamente collaborare.

“Il Centro regionale di Foligno – ha ribadito il Prefetto di Perugia – rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento fondamentale per le attività di prevenzione e di gestione delle emergenze sul territorio umbro e non solo”.

