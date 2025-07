Al Trasimeno partiti gli incontri informali per orientarsi nel mondo del lavoro. Progetto finanziato dall’Unione dei Comuni

Castiglione del Lago, 21 luglio ‘25 – Networking e Orientamento con gli strumenti delle nuove generazioni sono al centro del progetto AnimAZIONE Lavoro, finanziato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno (a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2023) e gestito da Frontiera Lavoro.

Un progetto che prevede azioni specifiche che mettono insieme WhatsApp, “happy hour” e contesto professionale con un taglio moderno e vicino ai nativi digitali.

“Una operazione di avvicinamento della fascia dei giovani disoccupati – spiegano i promotori – per cui spesso la ricerca del lavoro è un percorso ad ostacoli; contratti precari, stage troppo lunghi nel tempo, e un mercato del lavoro che richiede esperienza anche a chi è appena uscito dall’università. A questo si aggiunge un sistema di orientamento talvolta poco accessibile o frammentato. E’ in questo contesto che nascono – e si diffondono – forme nuove, più informali e orizzontali, di incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

“Oggi, il lavoro si cerca e si trova anche su WhatsApp – prosegue la nota – ascoltando un podcast durante una passeggiata o incontrando un imprenditore in un locale del centro. Dai webinar tematici ai canali tematici, passando per gli “Spritz&Job” aperitivi informali per facilitare l’incontro e la socializzazione dei giovani. Confrontarsi e ricevere informazioni sui servizi di orientamento e sulle opportunità di lavoro”.

Il programma prevede una serie di appuntamenti sul territorio. Il primo lo scorso 10 luglio con il “Giovedì dello Spritz”, ospitato da “Zocco Beach” a San Feliciano. In una insolita cornice gli orientatori hanno potuto dialogare con chi è in cerca di lavoro, suggerire offerte, strategie, fissare eventualmente consulenze specifiche.

Il programma proseguirà il 24 luglio presso “BarcolLando” di Castiglione del Lago, il 7 agosto al “Sualzo Beach” di Passignano sul Trasimeno, il 28 agosto presso “Lo Storico Centrale” a Città della Pieve, per chiudere l’11 settembre presso “La Meglio Gioventù” nel centro storico di Magione.

Tutte le tappe sono ricordate sul Canale WhatsApp “AnimAZIONE Lavoro” al quale ci si può iscrivere gratuitamente dal link: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5Smgh0wajsKnNjk93z.

Il Canale è anche il luogo dove gli iscritti riceveranno, in tempo reale, offerte, pillole di orientamento: una community interattiva costantemente aggiornata con contenuti selezionati e invio di strumenti efficaci per la ricerca attiva del lavoro.

Radio RTN, partner di progetto, segue gli aperitivi e in autunno sarà la location per Talk ancora sul tema del lavoro e della ricerca attiva.

(1)