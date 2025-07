I lavori inizieranno entro la fine del 2025 per concludersi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027

Spoleto, 21 luglio 2025 – Avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della pista di atletica a piazza d’Armi. L’intervento, finanziato per il 50% dal Fondo Sport e Periferie 2023 e per il restante 50% dal Comune di Spoleto attraverso l’accensione di un mutuo, avrà un costo complessivo di circa 1.400.000,00.

I tempi previsti per l’espletamento della procedura negoziata sono di tre mesi dall’invio della lettera di invito, avvenuta lo scorso 18 luglio, mentre le offerte dovranno pervenire al Comune di Spoleto entro le ore 12 del prossimo 4 agosto.

Nel progetto sono previste, insieme ad interventi per l’efficientamento energetico e al rifacimento del tappeto della pista di atletica, anche le modifiche del posizionamento di alcune pedane interne all’anello: due per il salto con l’asta, due per il lancio del peso, una per il lancio del martello e del disco, una per il lancio del giavellotto, una per il salto lungo e triplo ed una per il salto in alto.

“Mentre procedono i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport, siamo in dirittura di arrivo anche per far partire la riqualificazione della pista di atletica a piazza d’Armi – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – è un intervento a cui teniamo in maniera particolare, perché purtroppo parliamo di un impianto che ha subito negli anni un degrado che andava assolutamente fermato. Il primo passaggio importante è stato aver ottenuto il finanziamento, ma oggi siamo al giro di boa e possiamo dire di iniziare a vedere il traguardo”.

Sulla base del cronoprogramma i lavori dovrebbero iniziare entro le fine del 2025, per concludersi indicativamente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

“La riqualificazione della pista di atletica è uno degli obiettivi che questa amministrazione ha avuto fin dall’inizio – ha aggiunto l’assessore Federico Cesaretti – Si tratta di un impianto sportivo che ha bisogno di interventi migliorativi urgenti e rispetto ai quali la città ha sempre registrato difficoltà nel reperire le risorse. Finalmente, dopo essere riusciti ad ottenere il finanziamento, entriamo nella fase più operativa, con l’individuazione della ditta che eseguirà l’intervento e la realizzazione dell’opera vera e propria”.

