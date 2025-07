Denunciata a piede libero dai carabinieri una seconda persona. Sequestrati oltre 800 grammi di hashish e cocaina

Magione, 22 Lug. 2025 – I Carabinieri della Stazione di Magione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne italiano, residente nella zona del Trasimeno e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Nella foto, gli 8 panetti di hashish sequestrato dai carabinieri)

I militari, impiegati in uno specifico servizio finalizzato alla repressione dei reati, in particolare in materia di stupefacenti, hanno fermato il giovane mentre si trovava a piedi nel comune di Magione, frazione Torricella, poco lontano dalla sua macchina.

Sottoposto ad un’accurata perquisizione gli operatori hanno rinvenuto, occultati sulla sua persona, 27 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di poco superiore ai 16 g, e 180 euro in contanti, ritenuti costituire il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi delittuosa anzidetta e, al termine delle formalità di rito, condotto presso l’abitazione di famiglia in regime di arresti domiciliari in attesa del rito “direttissimo”.

In sede di udienza di convalida, il provvedimento è stato convalidato dal Giudice del locale Tribunale con l’applicazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Magione.

L’immediata prosecuzione dell’attività investigativa ha permesso ai Carabinieri di Magione, coadiuvati da quelli del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” – Squadra di Intervento Operativo (SIO), di identificare il presunto fornitore dello stupefacente in favore del 27enne, ovvero un cittadino marocchino, 53enne, già noto alle Forze di Polizia e domiciliato in Castiglione del Lago (PG).

La perquisizione domiciliare a carico di quest’ultimo ha permesso di rinvenire e sequestrare, in prossimità della sua autovettura e occultati all’interno di una panchina rudimentale in legno posizionata su pubblica via a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 800 g., verosimilmente nella disponibilità dell’uomo, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’Autorità Giudiziaria.

