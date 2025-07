Il 25 e 26 luglio spettacoli gratuiti di musica rock, punk ed elettronica

Panicale, 22 luglio 2025 – Il 25 e 26 luglio 2025 torna a Tavernelle di Panicale il Tavernelle Rock Fest.

Il festival ad ingresso gratuito che ogni anno accoglie migliaia di appassionati di musica rock, punk ed elettronica.

Il presidente Luca Bianchi ed il direttore artistico Alberto Calzoni hanno illustrato il programma completo della due giorni che si terrà in Piazzale Amendola.

“Mai come in questa edizione la proposta è ricca e all’avanguardia, abbiamo costruito due line up animate da artisti di fama nazionale ed internazionale”, dichiarano i ragazzi dell’Associazione Gioventù Tavernellese, organizzatori della rassegna musicale.

Il venerdì la serata verrà aperta dalla band AUGE, a seguire lo spettacolo offerto dai DEROZER colonne portanti del punk rock italiano e dai MEGANOIDI, band molto amata nel panorama alternativo italiano.

Nella serata di sabato 26 luglio il palco accoglierà i Melancholia, che apriranno il concerto di WHITEMARY: artista di fama internazionale partita dal jazz ed arrivata fino alla techno, Whitemary presenterà sul palco del TRF2025 il nuovo album “New Bianchini”.

A seguire lo spettacolo offerto dal Dj Francesco Zappalà una vera e propria icona del Djing.

“Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo ai numerosi sponsor: il loro sostegno ha fatto sì che il Tavernelle Rock Fest diventasse realtà. Come sempre il fine è quello di offrire al territorio spettacoli ad ingresso gratuito”, conclude l’Associazione.

Presenti in entrambe le serate FOOD TRUCK.

