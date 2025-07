Terni, 23 Lug. 2025 – Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio attuati dai Carabinieri del Comando Provinciale, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni. Nei giorni scorsi, in particolare, i militari delle Aliquote Radiomobili delle Compagnia di Orvieto ed Amelia hanno deferito in s.l. per guida in stato di ebbrezza, procedendo contestualmente al ritiro delle patenti di guida:

un 34enne straniero, residente nelle Marche, trovato in Orvieto alla guida del proprio veicolo, nella notte tra sabato e domenica scorsi, con un tasso alcolico quasi due volte superiore al consentito;

un 49enne straniero residente nel ternano che, nella notte tra domenica e lunedì, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato coinvolto in un sinistro stradale autonomo in una frazione periferica di Narni, senza particolari conseguenze: nel corso dei rilievi, l’uomo, sottoposto a test mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolico quasi cinque volte superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato anche il sequestro del veicolo di proprietà ai fini della confisca.

I procedimenti sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

