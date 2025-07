Il quartier generale dell’organizzazione a Ponte San Giovanni. Hanno approfittato della disperazione di chi cercava aiuto, promettendo di “liberare” da malocchi e negatività: avrebbero raggirato persone con rituali esoterici e richieste di denaro

Perugia, 24 Lug.2025 – Avevano messo in piedi un vero e proprio “impero dell’occulto”, ma dietro le carte e i talismani si nascondeva una truffa milionaria. Quattro cartomanti sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Tre di loro sono finiti in carcere, uno ai domiciliari. Avrebbero sottratto, secondo la Procura di Perugia, ben 5,5 milioni di euro a clienti in difficoltà, attraverso bonifici e ricariche postepay.

Il quartier generale dell’organizzazione si trovava a Ponte San Giovanni, alle porte di Perugia: un call center in apparenza come tanti, ma che dietro le quinte selezionava le vittime tra le persone più fragili, colpite da problemi di salute, drammi familiari o sentimentali.

Una volta “agganciate” telefonicamente, le vittime venivano fidelizzate e affidate a cartomanti con nomi d’arte e presunte doti magiche, che promettevano soluzioni a mali invisibili.

Il servizio, partito con chiamate ai numeri 899 (30 euro ogni 40 minuti), evolveva presto in un rapporto diretto: i pagamenti si spostavano su carte ricaricabili o conti bancari, con somme sempre più consistenti. «Importi molto rilevanti», ha sottolineato il procuratore Raffaele Cantone, che ha coordinato l’inchiesta insieme a Carabinieri e Guardia di finanza.

Ma non si trattava solo di “lettura delle carte”. Ai clienti venivano prospettate vere e proprie minacce esoteriche: malocchi, negatività, fatture e influenze demoniache. Per contrastarle, i cartomanti proponevano rituali dai toni inquietanti: accensioni di candele, scioglimenti di sale, talismani sepolti – persino nei cimiteri – e invio di immagini con simboli legati al diavolo, come serpenti. Secondo la Procura, tutto mirava a convincere le vittime che senza l’intervento “magico” la loro situazione sarebbe peggiorata.

I soldi servivano anche per finanziare viaggi all’estero, apparentemente indispensabili per “sbloccare” le negatività. Un vero business dell’illusione, che ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 5 milioni di euro. Durante le perquisizioni sono stati trovati cellulari, appunti manoscritti con somme incassate, carte prepagate e – in casa di uno degli arrestati – una valigia contenente 100 mila euro in contanti. Sequestrate anche tre auto, di cui una di grossa cilindrata, e oggetti di valore.

Le prove raccolte, ritenute solide dagli inquirenti, hanno portato all’arresto dei quattro presunti promotori della truffa. Ora si indaga per ricostruire la rete completa delle vittime e l’esatto flusso di denaro, mentre le autorità ribadiscono l’importanza di denunciare ogni tentativo di raggiro. Anche quando si presenta con le carte in mano e la promessa di un destino migliore.

