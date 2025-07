Giunge al culmine l’enorme lavoro messo a punto nell’ultimo anno dalla Diocesi per ospitare in città tantissimi ragazzi da tutto il mondo. Tufo: “Lo scopo era operare tutti per un obiettivo comune e ci siamo riusciti”

Foligno, 24 Lug. 2025 – È una grande accoglienza quella organizzata, a Foligno, in vista del Giubileo dei Giovani. In programma a Roma per il 2 e il 3 agosto, quando ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo si ritroveranno in piazza San Pietro per incontrare papa Leone XIV, è anticipato dal passaggio in Umbria, dal 24 al 28 luglio, di circa 2.800 giovani pellegrini.

Ben 472 quelli accolti nella Diocesi di Foligno, grazie alla grande disponibilità di famiglie e parrocchie ma anche al supporto economico di enti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che ha sostenuto gran parte dell’accoglienza, di aziende private che hanno abbracciato l’iniziativa contribuendo alla buona riuscita, e di realtà come l’Ente Giostra Quintana e I Primi d’Italia, artefici della grande festa al “Campo de li Giochi” di via Nazario Sauro in calendario per venerdì 25 luglio.

Ma andiamo con ordine. Come detto, i giovani pellegrini accolti in città sono, numeri alla mano, 472: di questi, 219 ospitati da 59 famiglie che hanno voluto aprire le porte delle loro case a ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo; e i restanti da parrocchie o comunque da realtà ecclesiali. Numerose quelle coinvolte. Nel dettaglio, l’Unità pastorale Giovanni Paolo II;

l’Unità pastorale Paolo VI; la parrocchia di Sant’Egidio a Borroni; la parrocchia di Maria Immacolata; la parrocchia di San Ventura a Spello; l’Unità pastorale San Domenico; la parrocchia di San Pietro a Valtopina; l’Unità pastorale Sant’Eraclio-Cancellara; l

’Unità pastorale San Benedetto da Norcia; la parrocchia di Santa Maria Infraportas; la casa di accoglienza “Germoglio meraviglioso”; e l’istituto missionario Villa La Quiete.

“Oltre a tantissimi giovani – ha commentato il responsabile della Pastorale giovanile di Foligno, Michele Tufo -, con noi molti sacerdoti e anche il vescovo di Budapest”. Enorme la macchina organizzativa messa in piedi con la partecipazione, come detto, di tantissime realtà cittadine e non solo.

“Siamo arrivati al culmine di un lavoro iniziato un anno fa – ha proseguito Tufo -, per cui un grazie speciale va a tutti coloro che si sono impegnati affinché questa accoglienza potesse avvenire nel migliore dei modi e con tutte le sfaccettature che possiamo offrire come Chiesa di Foligno”. Un grazie che il responsabile della Pastorale giovanile ha voluto rivolgere alle parrocchie, non solo per essersi fatte coinvolgere ma anche per aver condiviso questo cammino: “Quello che ho chiesto fin dall’inizio era di lavorare per un obiettivo comune sia come città che come diocesi e ci siamo riusciti.

È stato bello avvertire nelle parrocchie e in tante altre realtà la voglia di prepararsi a questo appuntamento, di accogliere nel migliore dei modi i giovani, offrendo ciascuno il meglio delle proprie possibilità”. Ringraziamenti estesi anche alle forze dell’ordine, polizia di Stato e polizia locale in primis, e ai Comuni, “da quello di Foligno a quelli di Valtopina e Spello – ha dichiarato Tufo – per la collaborazione e perché quello che riusciremo a fare sarà grazie anche a loro”.

Data clou quella di venerdì 25 aprile: in programma la giornata interdiocesana ospitata a Foligno con protagonisti i 472 giovani pellegrini già ospitati in città ma anche i 140 provenienti da Assisi. Dopo aver trascorso la mattinata alla scoperta delle bellezze del territorio, alle 18 ritrovo in cattedrale per la santa messa celebrata da monsignor Domenico Sorrentino.

Un pomeriggio scandito anche dalla presenza in città degli infioratori di Sigillo e Cannara, autori di un quadro floreale in largo Carducci, e dai mastri cartapestai del Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio, con l’installazione di un’opera a Porta Romana. A chiudere la giornata la grande festa, aperta a tutti, al “Campo de li Giochi” organizzata dall’Ente Giostra e da I Primi d’Italia con tanto di cena e prove della Quintana, accompagnate dai suoni e dalle coreografie del Gruppo dei musici e sbandieratori “Città di Foligno” e dagli sbandieratori e tamburini del Calendimaggio di Assisi.

“Questa, però – ha sottolineato Michele Tufo -, è solo una parte dell’accoglienza che la nostra Diocesi ha riservato ai giovani pellegrini: tra il 18 luglio e il 7 agosto transiteranno altri 1.500 ragazzi e ragazze provenienti da tutte le parti del mondo, che ci hanno chiesto un’ospitalità semplice di una sola notta nella nostra città”.

