Foligno, 24 Lug. 2025 – Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha ricevuto oggi a Palazzo comunale l’ex comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, generale di divisione Giovanni Brafa Musicoro, che ieri ha lasciato l’incarico al colonnello di fanteria titolato al corso di Stato Maggiore, Maurizio Napoletano, che ne è stato il vice.

“Ieri, prima di partecipare alla cerimonia di avvicendamento alla ‘Caserma Gonzaga del Vodice’ – sottolinea il sindaco Zuccarini in una nota – ho avuto un lungo e cordiale incontro in Comune, anche con il generale di corpo d’armata, Carlo Lamanna, comandante del Comfordot (Comando per la formazione, specializzazione e dottrina della forza armata).

Sono stati tre momenti particolarmente importanti per la città di Foligno e per la ‘sua caserma’ che hanno confermato e rafforzato l’indissolubile vincolo tra l’Amministrazione Comunale e l’Esercito Italiano, ribadendo l’importanza strategica del Centro di Selezione come fiore all’occhiello a livello internazionale ed un motore di sviluppo fondamentale per l’intera comunità ed il nostro territorio. Ancora un sincero e profondo ringraziamento al generale di divisione, Brafa Musicoro, per il prestigioso nuovo incarico alla guida della Scuola per Ufficiali di Torino e rinnovati auguri di buon lavoro al nuovo comandante Napoletano”.

