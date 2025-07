Terni, 24 Lug. 2025 – Da Luca Simonetti Presidente Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Assemblea legislativa dell’Umbria – riceviamo e pubblichiamo.

Sul nuovo ospedale di Terni abbiamo trovato solo il deserto. Nessun progetto esecutivo, nessun cantiere, nessuna certezza. Solo promesse mancate. La giunta Bandecchi aveva annunciato la posa della prima pietra per febbraio 2024.

Siamo a luglio 2025 e di quella pietra non c’è traccia. L’unica eredità è un’idea fallimentare di project financing, bocciata anche dalla Presidente Proietti, che lo stesso centrodestra ha sostenuto fino all’ultimo, portando la città a perdere cinque anni preziosi.

Oggi si riparte da zero. Ma lo si fa con serietà, competenza e responsabilità. Stiamo lavorando per portare a casa quello che sarà l’investimento più importante di questa legislatura: un nuovo ospedale pubblico, moderno, sostenibile, all’altezza delle esigenze sanitarie di Terni e dell’Umbria meridionale. Chi ha avuto responsabilità politiche in questo fallimento abbia almeno la decenza di tacere.

Non era mai successo prima. A soli sei mesi dalle elezioni regionali, la Presidente dell’Umbria e l’intera giunta regionale si sono presentate davanti ai cittadini ternani per rendere conto del proprio operato, ascoltare, confrontarsi, costruire insieme il futuro. Un evento partecipato, vero, senza filtri, dove ognuno ha potuto dire la sua. Con la consapevolezza che c’è solo da lavorare. A testa bassa.

Stupisce – e non poco – che il centrodestra abbia ora il coraggio di criticare questo gesto di trasparenza e responsabilità, quando non ha mai avuto il coraggio di metterci la faccia. Per anni l’Umbria meridionale è stata dimenticata. Noi, invece, abbiamo scelto di esserci. Davvero.

Apprendiamo poi, con stupore e rammarico, le dichiarazioni del Presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, che sembrano mirare a ostacolare la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-Amelia. Un’opera di fondamentale importanza strategica per l’intero territorio e per l’ospedale di Terni stesso.

