Il 1° agosto sarà un evento da non perdere

PERUGIA, 24 Lug, 2025 – Nella settimana dal 24 al 27 luglio, il Festival Internazionale Green Music trasforma le piazze e gli spazi naturali tra Giove, Orvieto, Paciano e Pietrafitta in un unico palcoscenico diffuso.

Ma è la serata del 1° agosto, con l’incontro tra Orietta Berti e il Parco dell’Imbersato di Bevagna, a promettere il momento più intenso ed emozionante dell’intero festival. Il Festival Internazionale Green Music rappresenta un modello di rigenerazione culturale e turistica: intrecciando arte, sostenibilità e comunità, propone un format replicabile, capace di raccontare l’Umbria più autentica e contemporanea.

Si parte nel cuore della serata inaugurale a Giove, Largo Bonarroti, il 24 luglio alle ore 22, dove emerge “Energie della Terra”, un concerto corale per banduriste in Italia dedicato alla pace, dove le vibrazioni del profondo creano un legame tra musica e spiritualità. Venerdì 25 alle 21, a Orvieto, Piazza del Popolo si illumina di mille candele attorno al Duo Zorza‑Minin, che tra tromba e fisarmonica dipinge paesaggi sonori di rara intensità evocativa.

Il weekend prosegue con due tappe del 26 luglio: a Paciano, in piazza della Repubblica alle 21, si esalta virtuosismo e poesia grazie alla fisarmonica di Federico Gili, Oscar della fisarmonica, mentre a Giove (alle 22) l’Hiperyon Ensemble fa rivivere l’eleganza passionale del tango, da Gardel a Piazzolla. Domenica 27 luglio (alle 18.30) trasferisce lo sguardo sulla raffinata dialettica pianistico‑a quattro mani del duo Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, prima che la notte di Giove, alle 22 in largo Bonarroti, venga accesa dal ritmo travolgente dei Dixie Fish, un’esplosione di jazz sincopato.

Tutti questi concerti sono ad ingresso gratuito, in un festival che fa della musica accessibile a tutti, della valorizzazione dei territori e dell’impegno per la sostenibilità i suoi capisaldi.

Il culmine del festival arriva venerdì 1° agosto, quando alle 21 Orietta Berti – icona della canzone italiana – salirà sul palco del Parco dell’Imbersato, a Bevagna. La sua voce attraverserà decenni di repertorio, in dialogo con un pubblico sospeso tra natura e musica. La prenotazione di tutti gli eventi è consigliata per garantire la migliore esperienza in platea.

«Orietta Berti è un’artista che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi, restando al passo con i tempi – ha detto la sindaca di Bevagna Annarita Falsacappa – . Ha fatto un vero e proprio ritorno sulla scena avvicinandosi ai giovani talenti: ha duettato e creato collaborazioni che hanno coinvolto sia il pubblico adulto che i ragazzi, interessati alla sua vocalità e alla sua musica. Mi colpiscono la sua modestia, la semplicità, l’ironia, la sua capacità di ‘giocare’ con il palco e con le situazioni, senza mai perdere eleganza.

Invito con entusiasmo tutti i bevanati e gli umbri a partecipare a questa tappa unica in Umbria, che si svolgerà presso il Parco Imbersato, un anfiteatro naturale di epoca romana, dove il passato si fonde col presente in un luogo carico di storia e spensieratezza». Per info e prenotazioni 351 934 4354 – Email prenotazioni@mastrini.com

