Il 14 Agosto selezioni a Lugnano in Teverina (Tr)

Terni, 25 Lug. 2025 – Mercoledì 14 Agosto 2025 alle ore 21:30, per il secondo anno consecutivo, a Lugnano in Teverina (Tr), in occasione della Festa dell’Assunta, è in programma la tappa regionale del Cantagiro.

Nel corso dell’evento si esibiranno gli artisti umbri e delle aree limitrofe, che dal 6 al 14 settembre (in base alla categoria di appartenenza), saranno impegnati a Senigallia (An) per la fase Nazionale del concorso.

L’evento si svolgerà in Piazza Santa Maria.

Le iscrizioni all’edizione 2025 del concorso più itinerante d’Italia, per le categorie baby, junior, interpreti, rap, cantautori e new voice saranno aperte fino al 10 Agosto.

La finale per la categoria Band si svolgerà invece a Roma (Stazione Birra) il 16 novembre 2025 e le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre..

Sul palco, oltre ai concorrenti, delle varie categorie anche ospiti e sorprese

“Questa manifestazione che dal 1962 è a caccia di talenti – hanno detto gli organizzatori umbri della manifestazione – come di consueto fa tappa anche in Umbria e siamo felici di tornare a Lugnano in Teverina (Tr). Lo scorso anno ci hanno accolto a braccia aperte dimostrando di aver compreso lo spirito e la mission del Cantagiro”

“Sono orgoglioso – ha commentato il direttore artistico del Cantagiro Umbria Alessandro Cavalieri – di far parte, da tanti anni, della famiglia del Cantagiro, un contest serio, con persone oneste, che hanno a cuore il futuro di chi partecipa. Il Cantagiro dà la possibilità di confrontarsi con professionisti ed artisti provenienti da tutta Italia. Molti, e sono fermamente convinto che sia l’approccio giusto, la vivono come un’esperienza per crescere e non come un concorso da vincere”.

“Vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi – ha concluso Cavalieri – che partendo dal Cantagiro, hanno cominciato a farsi strada nel mondo della musica. L’ultimo cronologicamente è Nicolò Filippucci, vincitore di un premio al Cantagiro del 2022 ed ora in tour in tutta Italia, dopo la sua strepitosa partecipazione ad Amici di quest’anno. Lui, come tanti altri, sta seguendo il suo sogno, con talento e studio, perché l’uno senza l’altro, non porta da nessuna parte”.

Tra gli obiettivi del concorso c’è quello di trovare i nuovi Celentano, Morandi, Ranieri, Modugno, Caterina Caselli, artisti che negli anni hanno calcato il palco del Cantagiro o semplicemente aiutare i partecipanti a trovare la loro strada.

A presiedere la giuria a Lugnano in Teverina sarà il talent scout e discografico Remo Francesconi, storico manager di Mino Reitano.

Media partner che seguiranno da vicino tutte le fasi del concorso sono Teleambiente (Ch 18 in Umbria e Lazio, 221 in tutta Italia) e Radio Galileo, insieme a Radio Italia Anni 60, Mio, 2 Due Righe.com, Rcs Radio, Quotidiano Nazionale, Cuore Verde Tv e Segnalibro.

La manistazione è in collaborazione con Siae e Nuovo Imaie.

L’organizzazione regionale sarà curata dall’Associazione Culturale “La Sosta” di Terni.

Per info ed iscrizioni mandare un’email a ilcantagiroumbria@gmail.com, chiamare il 340 1117940, cercare su Facebook il gruppo “Il Cantagiro Umbria”, oppure andare sul sito www.ilcantagiro.com

