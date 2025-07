Disponibili “Vaccinazioni” e “Borsellino celiachia”

Perugia, 25 luglio 2025 – La Regione Umbria rafforza ulteriormente la propria offerta di servizi sanitari digitali con il lancio di due nuove funzionalità dell’app UmbriaFacile: il servizio Vaccinazioni e il Borsellino celiachia, ora consultabili direttamente da smartphone e tablet.

UmbriaFacile rappresenta la piattaforma digitale integrata della Regione Umbria, sviluppata per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.



“Questi nuovi servizi digitali rappresentano un altro passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini umbri – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – L’app UmbriaFacile è un elemento importante dell’ecosistema sanitario digitale dell’Umbria che punta a semplificare la vita quotidiana delle persone, rendendo accessibili servizi essenziali sia agli utenti che ai professionisti sanitari. Il servizio Vaccinazioni e il Borsellino celiachia dimostrano come la tecnologia possa essere messa al servizio della salute pubblica e delle esigenze specifiche di ogni cittadino. La nostra visione è quella di un’Umbria digitale, inclusiva e attenta ai bisogni reali delle persone”.

L’applicazione, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android, consente ai cittadini umbri di accedere in modo rapido e sicuro a una vasta gamma di servizi regionali, dalla sanità ai servizi sociali, dalle pratiche amministrative alle informazioni territoriali. Il servizio Vaccinazioni offre a tutta la popolazione un controllo completo e immediato del proprio percorso vaccinale.

Gli utenti possono visualizzare lo storico completo delle vaccinazioni effettuate con tutti i dettagli relativi a ogni singolo vaccino ricevuto, monitorare le vaccinazioni future presenti in calendario con informazioni dettagliate su prenotazioni e convocazioni, e accedere a un database informativo sui vaccini disponibili per la prevenzione, con possibilità di ricerca filtrata per categoria.

Il Borsellino celiachia rappresenta una soluzione digitale dedicata ai circa 4400 cittadini umbri affetti da celiachia per la gestione semplificata degli acquisti di alimenti senza glutine. Il servizio permette di monitorare in tempo reale il budget mensile assegnato, le spese sostenute e i giorni residui per utilizzare il credito disponibile. Inoltre offre un riepilogo completo di tutte le transazioni effettuate, con dettagli sui punti vendita, numero di prodotti acquistati e importi spesi.

Per visualizzare i nuovi servizi, tutti coloro che hanno già installato UmbriaFacile devono effettuare l’aggiornamento all’ultima versione disponibile. “L’Umbria sta compiendo passi significativi verso un futuro sempre più digitale, e l’approvazione del Piano digitale regionale triennale 2025-2027, con un investimento di oltre 52 milioni di euro, ne è la prova concreta – dichiara il vicepresidente della Regione Umbria con delega all’Innovazione digitale, Tommaso Bori – Questo piano, che mette al centro i servizi sanitari digitali, rappresenta una decisa accelerazione nel processo di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione umbra”.

Il vicepresidente Bori sottolinea come “l’attivazione del servizio Vaccinazioni e del Borsellino celiachia nell’App UmbriaFacile rappresenti solo il primo passo nell’ampliamento progressivo dei servizi digitali e che, dopo la sanità, seguiranno nuove funzionalità che rendendo UmbriaFacile un vero e proprio sportello digitale unico per la cittadinanza”.

Bori evidenzia tuttavia una sfida cruciale: l’accessibilità per tutti. “Siamo consapevoli che la transizione digitale non deve lasciare indietro nessuno, in particolare le fasce più fragili della popolazione, come i nostri anziani, che spesso incontrano difficoltà nell’utilizzo di internet e degli strumenti digitali – ha spiegato l’assessore – Per questo, la nostra strategia non si limita allo sviluppo di nuovi servizi: intendiamo anche investire in modo significativo nella formazione e nell’accompagnamento.

È fondamentale costruire una vera e propria ‘cultura del digitale’ che faccia percepire questi strumenti come un alleggerimento del lavoro e non un peso burocratico. A tal fine voglio ricordare ai cittadini che nei Digipass possono trovare i nostri facilitatori digitali che sono a disposizione per supportare gli utenti anche per l’accesso ai servizi sanitari”.

L’implementazione di questi nuovi servizi è uno dei primi risultati per il trasferimento tecnologico nella pubblica amministrazione, frutto del lavoro di Umbria Digital Data, polo di innovazione digitale coordinato da Confindustria e partecipato dalla Regione Umbria tramite Puntozero Scarl, il quale è stato ammesso a finanziamento dal ministero per il Made in Italy, a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 2.3 del PNRR “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”.

(0)