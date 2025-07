Dall’inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 25 Lug. 2025 – Montefalco si prepara a indossare i panni sontuosi del Primo Rinascimento. Venerdì 1° agosto, alle ore 20:30, la “ringhiera dell’Umbria” tornerà indietro nel tempo per accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: il grande banchetto rinascimentale in piazza, un affresco vivente che riunirà oltre 500 commensali nel cuore del borgo.

Per il Sindaco Alfredo Gentili sarà la prima volta ad indossare gli abiti della festa. Sarà accompagnato dal Presidente dell’Ente e dai Priori dei Quartieri.

«La fiabesca cena rinascimentale è una complessa macchina conviviale e teatrale, oltre che gastronomica – spiega il Presidente dell’Ente Fuga del Bove, Paolo Felicetti – I mille profumi delle pietanze, dal sapore agrodolce e speziato, invadono l’aria accompagnati da suggestivi spettacoli. Il progetto ricalca lo scenario delle feste cortesi del 1400: per una notte si torna indietro nei secoli, con una sola differenza: il convivio non si svolge in un palazzo nobiliare, bensì sotto le stelle nella magica atmosfera della piazza del Comune che si anima di luci, suoni e colori».

Non sarà, dunque, una semplice cena, ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra antichi sapori, musiche d’epoca, danze cortesi e giocolieri, dove ogni dettaglio – dalle ricette alle stoviglie, dai costumi agli intrattenimenti – è pensato per restituire l’atmosfera festosa e scenografica delle corti del Quattrocento.

I tavoli tutti sistemati in piazza del Comune, incorniciata dai palazzi storici e illuminata da fiaccole e candelabri. A servire le portate saranno figuranti in costume, mentre sullo sfondo risuoneranno i liuti, le viole da gamba e i tamburi, a scandire l’alternarsi delle pietanze e delle esibizioni. In programma anche spettacoli di giocoleria e fuoco, dame danzanti e nobili cavalieri: un carosello di immagini e suoni capace di incantare residenti e visitatori.

L’evento, curato dalle associazioni locali in collaborazione con il Comune, rappresenta l’anteprima ideale per la Fuga del Bove (si svolgerà il 19 agosto), la rievocazione storica che anima Montefalco ogni agosto.

Ma già questa cena in costume, sontuosa e popolare insieme, è molto più di un antipasto: è un modo per riappropriarsi della propria identità, per far vivere e rivivere la storia attraverso il gusto, la bellezza e la partecipazione collettiva.

I Quartieri sono già al lavoro da mesi per preparare la grande festa del 1400. Sant’Agostino è guidato dal Priore Angelo Santini, San Fortunato da Simone Tordoni, San Bartolomeo da Matteo Moretti e San Francesco da Lorenzo Caterini.

A Montefalco, il Rinascimento non è mai stato così vivo. Il primo banchetto fu allestito nel 1981 e dal 2013 la manifestazione diventa la serata di apertura dell’Agosto Montefalchese con un indiscutibile successo di pubblico e di critica.