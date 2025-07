Terni, 29 Lug. 2025 – Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio a Terni, con un nuovo servizio notturno messo in campo dal Questore per garantire sicurezza, contrastare la microcriminalità e l’immigrazione clandestina, e restituire piena fruibilità degli spazi pubblici ai cittadini.

Nella serata di lunedì 28 e per tutta la notte, pattuglie della Polizia hanno battuto il capoluogo secondo un’azione “a tenaglia”: controlli incrociati e simultanei nei quartieri centrali – dove si concentrano i fenomeni di microcriminalità – e in quelli periferici, per prevenire condotte illecite di varia natura.

Imponente la macchina messa in moto: 6 pattuglie e 14 operatori impiegati, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”.

Questi i risultati dell’operazione:

170 persone identificate;

54 veicoli controllati;

6 posti di controllo attivati;

1 violazione al Codice della Strada rilevata;

2 esercizi commerciali sottoposti a verifica.

Il piano rientra nel quadro degli interventi disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Terni, D.ssa Antonietta Orlando. Come annunciato, nei prossimi giorni si intensificheranno ulteriori servizi di controllo, con l’attivazione di operazioni di “Alto Impatto” anche per contrastare il fenomeno della malamovida nei fine settimana.

Un segnale chiaro: Terni alza la guardia.