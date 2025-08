ASSISI, 1 Ag. 2025 – “Non possiamo continuare ad accendere nuovi mutui. Serve un cambio di passo nella gestione delle risorse: ottimizzare la spesa pubblica e recuperare efficienza è oggi una priorità assoluta.”

È questo il messaggio forte e chiaro lanciato dal consigliere comunale Ivano Bocchini, capogruppo di Assisi al Centro, nel corso della seduta del Consiglio comunale del 30 luglio, durante la discussione sugli equilibri di bilancio e sulla mozione per la creazione di nuove aree di sosta a seguito dell’inagibilità del parcheggio di Piazza Matteotti, presentata congiuntamente dai consiglieri di opposizione Bocchini, Cicogna, Morosi, Cavallucci, Martellini e Fasulo.

Nel suo intervento, Bocchini ha espresso preoccupazione per la continuità amministrativa con la precedente giunta e ha criticato fortemente la scelta, già consolidata, di ricorrere sistematicamente all’indebitamento: “I 15 milioni di euro di mutui accesi dai governi di centrosinistra rappresentano un peso insostenibile per il bilancio comunale e riducono lo spazio di manovra per finanziare progetti di sviluppo per le frazioni abbandonate e nuovi servizi essenziali, fondamentali anche in vista di eventi epocali come il Giubileo e il centenario della morte di San Francesco.”

Altro punto critico sollevato è stato quello dei crediti di dubbia esigibilità, come sottolineato anche dal consigliere Eolo Cicogna: “Abbiamo superato i 12 milioni e mezzo di euro. È il sintomo di una macchina amministrativa che negli ultimi dieci anni ha mancato di rigore e attenzione nella gestione delle entrate.”

Bocchini ha ricordato come Assisi fosse un modello di virtuosità economica quando era amministrata dal centrodestra, e ha rivolto un appello all’attuale assessore al bilancio affinché venga posta la giusta attenzione alle poste critiche del bilancio comunale.

Sui temi della mobilità, il consigliere ha riconosciuto l’impegno in corso sul fronte del parcheggio di Piazza Matteotti, prendendo atto delle parole del sindaco, che ha annunciato opere per il ripristino della piena funzionalità dell’area entro un anno: “Continueremo a vigilare, perché i tempi siano rispettati e le soluzioni siano efficaci.”

In chiusura, Bocchini ha anticipato che nei prossimi giorni verrà presentata una nuova mozione, insieme ai colleghi di opposizione, sulla questione della scala mobile di Porta Nuova, evidenziando come le criticità fossero note da anni, almeno dal 2016.

