Dal 15 al 19 settembre 2025 la formazione gratuita promossa dall’Università per Stranieri di Perugia. C’è tempo fino al 18 agosto

Perugia, 1° agosto 2025 – Norcia si trasforma in un centro internazionale di studio e confronto sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale nei contesti di vulnerabilità. Dal 15 al 19 settembre 2025, nell’ambito del progetto “Fenice”, si svolgerà il Training Course ISV – Inclusion and Sustainability in Vulnerability, promosso dall’Università per Stranieri di Perugia in partenariato con il Comune di Norcia, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Il programma prevede lezioni frontali, laboratori e attività di networking rivolte a giovani laureati italiani e stranieri. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono soltanto 20.

Il corso, ispirato alla Agenda 2030 e ai suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), affronta in chiave interdisciplinare la gestione dei rischi e delle emergenze – con particolare attenzione ai cambiamenti climatici e al rischio idrogeologico –, la tutela dei diritti fondamentali, la rigenerazione urbana e territoriale, il contrasto alle disuguaglianze, la ricostruzione del tessuto sociale, la valorizzazione delle diversità e la protezione dell’ambiente.

Il corso è rivolto a laureati con interesse giuridico o sociologico per i temi di sostenibilità, inclusione e vulnerabilità. Dieci posti sono riservati a candidati indicati dalle università partner; gli altri possono candidarsi liberamente presentando una lettera motivazionale che dimostri il proprio interesse scientifico per le tematiche trattate.

Per l’ammissione sarà data priorità ai residenti nel cratere sismico del Centro Italia colpito dal terremoto del 2016, come previsto dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 101/2020, e in subordine all’ordine cronologico di arrivo delle domande. È richiesta la conoscenza dell’inglese a livello B1 (QCER).

Il programma prevede 40 ore di formazione in presenza, con orari 9.00–13.00 e 15.00–19.00. Le lezioni saranno tenute da docenti di fama internazionale e combineranno contenuti teorici e applicazioni pratiche in laboratorio di co-working.

Sarà anche un’occasione per sviluppare competenze trasversali, migliorare le capacità di ricerca e vivere un’esperienza formativa nel cuore dell’Umbria.

La direzione scientifica è affidata a Maura Marchegiani dell’Università per Stranieri di Perugia, del Comitato scientifico fanno parte Chiara Biscarini (Unistrapg), Carlo Colloca (Università di Catania), Elisa Fornalé (Università di Berna), Maura Marchegiani (Università per Stranieri di Perugia), Stefania Tusini (Università per Stranieri di Perugia).

