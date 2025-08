Foligno, 1 Agosto 2025 – “Difenderemo con le unghie e con i denti il servizio di elisoccorso regionale contro ogni ipotesi di svendita e di sottomissione alle esigenze politiche della regione Toscana”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che “Nibbio è stato fortemente voluto dalla precedente giunta regionale Tesei e da questa amministrazione comunale, per salvare vite, e non per salvare le poltrone di politici di sinistra in Toscana, per spalleggiare la loro campagna elettorale con il ‘soccorso rosso’.

La scelta di rendersi autonomi dalla vicina regione Marche, per poter contare su di un servizio autonomo in Umbria, con base a Foligno, è stata una delle più coraggiose e lungimiranti. Non possiamo rischiare di far saltare tutto, con un vergognoso atto burocratico, dettato da meri tornaconti politico elettorali sulla pelle degli umbri. I cittadini e i territori meritano rispetto, e su questo Foligno non ha intenzione di abbassare la guardia”.

(30)